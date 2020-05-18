Kimselere aldırmadan elinde silahla iş yerine ateş açtı
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Kimselere aldırmadan elinde silahla iş yerine ateş açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolu üzerinde bulunan bir işyerini hedef alan kimliği belirsiz bir kişi silahla 8 el ateş etti.

Kimselere aldırmadan elinde silahla iş yerine ateş açtı
18.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:40

Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolu üzerinde bulunan bir işyerini hedef alan kimliği belirsiz bir kişi silahla 8 el ateş etti.

Kozan'da Karacaoğlan mahallesi çevre yolunda bulunan bir işyerine silahlı saldırı gerçekleşti. İddialara göre, kimliği belirsiz bir kişi yürüyerek geldiği iş yerinin önünde çevrede bulunan apartmanlara ve vatandaşlara aldırmadan iş yerini silahla hedef alarak 8 el ateş ettiği öğrenildi.

Çevrede olayı gören vatandaşlar bir kişinin elinde silahla yürüyerek geldiğini ve iş yerini hedef alarak ateş edip yürüyerek olay yerinden ayrıldığını iddia ettiler.

Şans eseri çevrede ve apartmanlarda oturan kimseye bir şey olmazken işyeri camında silah atışlarından kaynaklı hasar oluştu. İş yerinin boş olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olay yerine gelen Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevre güvenlik kameralarını ve boş kovanlar üzerinde inceleme yapan ekipler silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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