Kimse Yoksa, Kula Belediyesi Var

Kula Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesini sağlıyor. Yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yönelik Evde Bakım Hizmetleri Birimi kuran Kula Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmesini sağlıyor. Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Bakım Hizmetleri ekibi, Kula'da yaşayan kimsesiz, yaşlı ve uzun süreli bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara, ilk etapta ev temizliği ve kişisel bakım noktasında hizmet vermeye başladı. Ücretsiz olarak verilen Evde Bakım Hizmetleri, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

"YUVAMI ŞENLENDİRDİLER"

Kula Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri sayesinde evinin tertemiz olduğunu belirten Şengül Leblebici; "Kula Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personelleri hem evimi teziledi hem yuvamı şenlendirdi. Yaşlı olduğum için evimin temizliğini ve birçok ihtiyacımı eskisi gibi karşılayamıyorum. Sağ olsunlar, güler yüzlü bir şekilde benimle ilgilendiler, mutlu olsum. Bizleri düşünen, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'dan ve emeği geçen herkesten Rabbim, razı olsun"dedi.

BAŞKAN TOSUN, "YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERİYORUZ"

Kulalı vatandaşların her an yanlarında olduklarını ve sosyal belediyecilikte yeni bir dönem başlattıklarını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bizlerde, yaşlı, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç büyüklerimizin yalnız olmadıklarını göstermek için güzel bir projeyi hayırlısıyla başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızın evdeki bakımlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamak üzere Evde Bakım Hizmetleri Birimi kurduk. "Kimse Yoksa, Biz Varız" sloganıyla yola çıktığımız bu hizmet, vatandaşımızın her an yanında olduğumuzun, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sınırsız hizmet anlayışına sahip belediyecilik bilinciyle hareket ettiğimizin en önemli göstergesidir. İleride hepimiz yaşlanacağız, tecrübelerinden faydalanabileceğimiz yaşlılarımıza gerekli itibarı göstermeli, onların yanlarında olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Tüm büyüklerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum" dedi.