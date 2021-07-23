Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı

Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sadece Haberler

Son dakika yaşam haberine göre Samsun'da korona virüs(Kovid-19) nedeniyle geçen yıl ara verilen yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

Samsun'da korona virüs(Kovid-19) nedeniyle geçen yıl ara verilen yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

Evde bakım hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı periyodik olarak ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Ekipler, ziyarette yaşlıların temel bakım, saç-sakal kesimi, evlerinin temizliği, yemeklerinin pişirilmesi ve bulaşıklarının yıkanması gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yapılan hizmetlerle yaşlıların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri sağlanıyor. Ayrıca Evde Bakım hizmetinde ekipler, yaşlıların sağlık sorunları sebebiyle hastanelere ulaşımları ve kamusal anlamda yaptıkları işlemler konusunda da yardımcı oluyor.

Büyükşehir her zaman yanınızda

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kimse yoksa Büyükşehir var' diyerek yürüttüğümüz çalışmalarımızda bakıma muhtaç tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. Evde yıkama hizmetlerinden yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşların faydalanabildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı ise, "Geçen yıl Mart ayından itibaren veremediğimiz kişisel bakım ve banyo hizmetine 28 Haziran itibariyle yeniden başladık. 13 ilçede 42 personel ve 21 ekiple gerçekleştiriyoruz. Tedbirlerimizi de elden bırakmıyoruz. Özel kıyafetler maske eldiven ve siperlik kullanarak personelimiz bu hizmetlerin yerine getirilmesine özen gösteriyor. İki haftalık zaman diliminde 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan 905 kişiye ev temizliği, 262 kişiye de kişisel bakım hizmeti verildi. Kurban Bayramı öncesinde de talepler oldukça arttı" dedi.

Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibini kutladı. - SAMSUN

Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı
Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı
Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Müge Anlı Kadir Doğulu Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 14:29:11. #1.14#

title