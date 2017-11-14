Kimse Yok mu Derneği Yöneticileri Hakim Karşısında

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi yöneticisi ve üyesi 15 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ş.B, S.D, E.G, K.Ö. ve Ü.Ö, tutuksuz yargılanan A.C, A.D, A.C, M.A, M.T, M.A, S.B.B, O.Ö. T.A. ve M.Z.G. ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, sanık avukatlarının mahkemeye çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen dosyalara karşı savunmaları alındı.



Sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme, A.C. dışındaki sanıkların dosyalarını ayırarak her bir sanığın ayrı ayrı yargılanmasına karar verdi.



Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2018'e ertelendi.