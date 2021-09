Kimse Sağ Çıkmayacak Filmi

Genç bir kadın olan Ambar, Meksika'da ölümcül hasta annesine bakarak geçirdiği yılların ardından Amerikan rüyasının peşinden gitmeye karar verir. Yasadışı bir şekilde Cleveland'a gelen Ambar, yerel bir fabrikada iş bulur. Artık tek sorunu kalacak yerde bunun için de bir pansiyonda bulunan en ucuz odayı kiralar. Ancak çok geçmeden pansiyonda kendisini kaçamayacağı bir pansiyonun içinde bulur.

Yönetmen: Santiago Menghini

Senaryo: Jon Croker , Fernanda Coppel, Adam Nevill

Oyuncular: Marc Menchaca, Cristina Rodlo, Victoria Alcock, David Barrera, David Figlioli, Alejandro Akara, Joana Borja, Mitchell Mullen, Vala Noren, Moronke Akinola, Jose Palma, Jeff Mirza, Ioana Barbu, Pepa Duarte, Baba Oyejide, Cheherezade Okotaka Ebale, Sonny Ciarlillo

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: No One Gets Out Alive

Yapımcı Firma: Imaginarium Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 29.09.2021

Kimse Sağ Çıkmayacak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri