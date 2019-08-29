Kimse ne yaptığını anlayamadı

Kimse ne yaptığını anlayamadı

Antalya'da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.

29.08.2019 14:57
Kimse ne yaptığını anlayamadı

Antalya'da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.


Antalya'nın işlek bir caddesinde gerçekleşen olayda bir kişi aracın kaputunu açıp motor bölümüne oturdu. Bir başka kişi aracı sürerken, şahsın hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü.


Motor kontrolü yaptığı düşünülen şahsın bu ilginç yöntemini gören diğer sürücüler de cep telefonlarına sarılıp olayı kayda aldı.


Kaputu açık ve 4'lü flaşörlerini yakarak seyir eden araç bir müddet sonra gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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