Kimse görmez dediler helikoptere yakalandılar Kimse görmez dediler helikoptere yakalandılar Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulamasında 934 araç ve sürücüye ceza kesildi Gaziantep'te sürücüler, havadan helikopter yerden ise trafik timleri ile denetlendi.

Kimse görmez dediler helikoptere yakalandılar

Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulamasında 934 araç ve sürücüye ceza kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüler, havadan helikopter yerden ise trafik timleri ile denetlendi. Denetimlerde 4 bin 273 araç kontrol edilirken 934 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Denetimlerde sürücülerin karayolu ve otoban üzerinde hareket halindeyken 'kimse görmez' diyerek yaptığı hatalı şerit değişimi yapan, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kameralarına yansıdı.

Denetimde, 4 bin 273 araç kontrol edilirken 40'ı helikopterden olmak üzere toplamda 934 araç ve sürücüye kural ihlallerinden ceza kesildi.

Kaynak: İHA