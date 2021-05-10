Kimse gerçek olabileceğini düşünmemişti! Yıllar önce yayınlanan bu filmler geleceği bildi
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Kimse gerçek olabileceğini düşünmemişti! Yıllar önce yayınlanan bu filmler geleceği bildi

Kimse gerçek olabileceğini düşünmemişti! Yıllar önce yayınlanan bu filmler geleceği bildi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yayınlandığı yıllarda sadece birer hayal ürünü olarak izlenen filmlerin bir kısmı gelecekte yaşanan olaylara adeta nokta atışı yapıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise izleyicilerin bilim-kurgu olarak izlediği ancak sonrasında günümüzde yaşananları bilen 8 film anlatıldı.

Yaratılan kurgusal dünyadan dolayı sadece hayal ürünü olarak izleyici karşısına çıkan bazı filmler, aslında geleceğin habercisi oluyor. Yayınladığı dönemde sadece bir bilim-kurgu türündeki film olarak izlenen birkaç yapım, anlattıklarıyla adeta geleceğe nokta atışı yapıyor.

Haberler.com'un YouTube kanalında ise yıllar önce yayınlanan ancak geleceği bilen 8 film anlatıldı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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