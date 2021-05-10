Kimse gerçek olabileceğini düşünmemişti! Yıllar önce yayınlanan bu filmler geleceği bildi
Yayınlandığı yıllarda sadece birer hayal ürünü olarak izlenen filmlerin bir kısmı gelecekte yaşanan olaylara adeta nokta atışı yapıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise izleyicilerin bilim-kurgu olarak izlediği ancak sonrasında günümüzde yaşananları bilen 8 film anlatıldı.
Yaratılan kurgusal dünyadan dolayı sadece hayal ürünü olarak izleyici karşısına çıkan bazı filmler, aslında geleceğin habercisi oluyor. Yayınladığı dönemde sadece bir bilim-kurgu türündeki film olarak izlenen birkaç yapım, anlattıklarıyla adeta geleceğe nokta atışı yapıyor.
Haberler.com'un YouTube kanalında ise yıllar önce yayınlanan ancak geleceği bilen 8 film anlatıldı.