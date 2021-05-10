Kimse gerçek olabileceğini düşünmemişti! Yıllar önce yayınlanan bu filmler geleceği bildi

Yayınlandığı yıllarda sadece birer hayal ürünü olarak izlenen filmlerin bir kısmı gelecekte yaşanan olaylara adeta nokta atışı yapıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise izleyicilerin bilim-kurgu olarak izlediği ancak sonrasında günümüzde yaşananları bilen 8 film anlatıldı.