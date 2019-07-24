Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Sevda, Ali'ye ilgisi olan Duygu'yu sevdiği adamdan uzak tutmaya çalışır. Bu sırada Ali'nin Duygu'ya sarıldığı anlara şahit olan Sevda'nın içini korku sarar. Kimse Bilmez dizisinin 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez dizisi hakkında merak edilenler…

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8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Salı akşamları ekranlara gelen ve Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerde olduğu Kimse Bilmez dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Sevda, Duygu'ya ''Ali sana çok güveniyor, ama bence bu sana yetmiyor. Ona karşı olan hislerini biliyorum.'' der. Duygu ise ''Bu seni hiç ilgilendirmez. Benim hakkımda saçma sapan konuşup onun aklını karıştırma.'' yanıtına Sevda, ''Aşk mektubunu yazarken aklını karıştıracağını hiç düşünmedin mi?'' sözleriyle Duygu'yu köşeye sıkıştırır. O sırada Ali gelir ve Sevda'nın gözleri önünde Duygu'ya sarılır. Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir.