Kimse Bilmez 17. bölüm izle Kimse Bilmez 18. bölüm fragman yayınlandı!

14.10.2019 10:46

Geçmişten kurtulmak kolay değildir! Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Devamında yaşananlar ise izleyicileri ekrana bağladı. Kimse Bilmez 18 bölüm fragman yayınlandı! Kimse Bilmez 17. bölüm izle Kimse Bilmez son bölümde neler oldu?

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten kurtulmak kolay değildir!

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

KİMSE BİLMEZ 18 BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 17. Bölüm sonrası 18. Bölümü merak iden izleyiciler Kimse Bilmez 18. bölüm fragman yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. Evet, Kimse Bilmez 18 bölüm fragman yayınlandı!

KİMSE BİLMEZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

KİMSE BİLMEZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Keremcem/ Ali Hüroğlu: Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Burak Serdar Şenal/ Pilot: Gerçek adı Süleyman. Karizmatik, gözü kara ve dengesiz. Acımasız bir mafya gibi görünse de içten içe merhametli. Sakin konuşurken birden patlar; ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İlkelerinden asla taviz vermez.

Engin Hepileri/ Uygar Sarıkaya: Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Özgü Kaya/ Sevda Eğilmez: Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.