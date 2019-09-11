Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kimse Bilmez 13. son bölüm izle

11.09.2019 11:34

Keremcem ile Özgü Kaya'nın başrollerde bulunduğu Kimse Bilmez 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen 14. yeni bölüm fragmanı ise yayımlandı. Sevda, Ali'ye Uygar ile evleneceğini söyler. Peki , Sevda, Uygar ile evlenecek mi? Kimse Bilmez 13. bölüm full izle…

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLE…

14. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Sevda, Ali'ye onu sevmekle hata yaptığını ve artık bunu telafi etmesinin zamanı geldiğini söyler. Uygar ile evlenmeye karar verdiğini açıklayarak Ali'nin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olur. Duygu ise Pilot'a faklı biri haline geldiğini ifade eder. Pilot ile Duygu tamamen birbirlerine açılmışlardır.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?