Kimse Bilmez 12. son bölümü izle - Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayında!

04.09.2019 08:37

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 12. son bölümü ile dün akşam ekrandaydı. Son bölümde Ali ile Pilot, Takacı'nın tuzağından kurtuldular. Fakat bu sefer de Ali, Sevda ile arasını bozmak için Uygar'ın tuzağına yakalandı. Maksat Sevda ile Uygar'ın otelde bir ilişki yaşadığı görüntüsü vermek. Ali, gördüğü manzara karşısında çok sinirlenir ve fakat hiçbir şey söylemez. Kimse Bilmez 12. bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜM İZLE

KİMSE BİLMEZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında Ali, Sevda'ya evlilik teklifi yapıyor. Sevda ise Ali'nin teklifine evet diyerek cevap veriyor.

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur.

Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi?

Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?