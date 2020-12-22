Kimpembe'nin Burak Yılmaz'a Yaptığı İnanılmaz Defansif Müdahale
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Kimpembe'nin Burak Yılmaz'a Yaptığı İnanılmaz Defansif Müdahale

22.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:16

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lille ile karşı karşıya geldiği maçta Presnel Kimpembe, maçın bitimine birkaç dakika kala gole yaklaşan rakip takım oyuncusu Burak Yılmaz'a yaptığı müdahale ile mutlak bir gol şansını önledi.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lille ile karşı karşıya geldiği maçta Presnel Kimpembe, maçın bitimine birkaç dakika kala gole yaklaşan rakip takım oyuncusu Burak Yılmaz'a yaptığı müdahale ile mutlak bir gol şansını önledi.

Kimpembe'nin Burak Yılmaz'a Yaptığı İnanılmaz Defansif Müdahale

Kaynak: Dugout

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