Kimpembe'nin Burak Yılmaz'a Yaptığı İnanılmaz Defansif Müdahale

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lille ile karşı karşıya geldiği maçta Presnel Kimpembe, maçın bitimine birkaç dakika kala gole yaklaşan rakip takım oyuncusu Burak Yılmaz'a yaptığı müdahale ile mutlak bir gol şansını önledi.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lille ile karşı karşıya geldiği maçta Presnel Kimpembe, maçın bitimine birkaç dakika kala gole yaklaşan rakip takım oyuncusu Burak Yılmaz'a yaptığı müdahale ile mutlak bir gol şansını önledi.

Kaynak: Dugout