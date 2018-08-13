Fransız Futbolcu Kimpembe, 2023'e Kadar PSG'de
Fransa Birinci Futbol Liginin son şampiyonu Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Fransa Birinci Futbol Liginin son şampiyonu Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.
PSG Kulübü, Fransız futbolcu Kimpembe'nin 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
2014'TE A TAKIMA YÜKSELMİŞTİ
Altyapısından yetiştiği PSG'de 2014'te A takıma yükselen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla 38 maçta görev yaptı.
Kulübünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kimpembe, 2018 FIFA Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımının kadrosunda da yer almıştı.
YORUMLAR (2)
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Ülkemizde ABD ürünü görmek istemiyoruz kimse ABD ürünü almasın ABD sigarası içmeyin yerli tütün içinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayfone almayın....mümkünse telafuz bile etmeyin...ayfone deyin herkez anlar....Cevap Yaz Yayından Kaldır