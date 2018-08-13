Fransız Futbolcu Kimpembe, 2023'e Kadar PSG'de

Fransa Birinci Futbol Liginin son şampiyonu Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Fransız Futbolcu Kimpembe, 2023'e Kadar PSG'de

Fransa Birinci Futbol Liginin son şampiyonu Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.

PSG Kulübü, Fransız futbolcu Kimpembe'nin 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

2014'TE A TAKIMA YÜKSELMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği PSG'de 2014'te A takıma yükselen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla 38 maçta görev yaptı.

Kulübünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kimpembe, 2018 FIFA Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımının kadrosunda da yer almıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • TRUMP:
    Ülkemizde ABD ürünü görmek istemiyoruz kimse ABD ürünü almasın ABD sigarası içmeyin yerli tütün için
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.