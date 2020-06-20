Kimliklerini unutan öğrencileri veliler son anda sınava yetiştirdi Üsküdar'da LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu.

Üsküdar'da LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu. Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik çıkarmalarına yardımcı olan veliler öğrencileri son anda sınava yetiştirdi.

Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı LGS(Liselere Geçiş Sınavı) maratonu saat 09.30'da başladı. Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınava girecek olan Ali Rıza Okatan isimli bir öğrenci kimliğini unuttuğunu fark etti. Ağabeyiyle birlikte okula gelen öğrencinin sınava alınmamasına okulun önünde bekleyen veliler tepki gösterdi. Okul müdürü, öğrenciyi kimliksiz içeri alamayacağını söyledi. Bunun üzerine okulun önünde bekleyen bir veli, Ali Rıza Okatan ve ağabeyini Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimliğini çıkarmasını sağladı ve sınava yetiştirdi. Okatan'ın ağabeyi, "Ben de heyecanlandım. Nüfus Müdürlüğüne gittik. Veliler yardımcı oldular. Yardıma koşan insanları görünce mutlu oldum. Son dakika yetiştik. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kimliğini unutan başka bir öğrenciyi ise okulun önünde bekleyen bir veli Nüfus Müdürlüğünde kimliğini çıkartarak sınava yetiştirdi. Kızının okul arkadaşı olduğunu söyleyen yardımsever veli, "Üsküdar Nüfus Müdürlüğüne gittik, geldik. Çocuğun sınava girmesine çok sevindim. Giremeseydi üzülecektim" diye konuştu.

Öte yandan sınava girecek olan Türkmen uyruklu bir genç de babasının pasaportunu son anda getirmesiyle sınava girebildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA