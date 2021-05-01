Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
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Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti

Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sokağa çıkma ihlali yapan ve polise kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısı ile polis arasında tartışma çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sokağa çıkma ihlali yapan ve polise kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısı ile polis arasında tartışma çıktı. Polise direnen kağıt toplayıcısı etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısını, trafik polisi durdurdu. Polise kimlik vermek istemediği iddia edilen kağıt toplayıcısı, trafik polisi ile tartışma yaşayınca kağıt toplayıcısı ile yanındaki bir kişi için, takviye ekip istendi. Bir süre sözlü tartışma halinde devam eden olayda, takviye ekiplerin gelmesiyle arbede yaşandı. Bir polis memuru, karakola gitmemekte diren kağıt toplayıcısını yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Çevredeki bazı vatandaşlar da polis memuru ile kağıt toplayıcısının arasına girmeye çalıştı. Olayı izleyenleri ise polis ekipleri kısıtlama olduğunu belirterek anonsla uyardı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, kağıt toplayıcısıyla yanındaki 1 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kağıt toplayıcısının aracıysa çekiciyle bölgeden alındı. - ANTALYA

Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti
Kimlik vermek istemeyen kağıt toplayıcısıyla polis arasında ceza tartışması karakolda bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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