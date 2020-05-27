KİMLİK SORAN BEKÇİLERE SALDIRI: 4 GÖZALTI Pendik'te yaya devriye görevi yapan bekçiler, Botaş Parkı'nın yanında oturan bir gruba kimlik sordu.

Pendik'te yaya devriye görevi yapan bekçiler, Botaş Parkı'nın yanında oturan bir gruba kimlik sordu. Grup ve bekçiler arasında tartışma çıkması üzerine bekçiler, kendilerine saldıran gruba, biber gazı ile müdahale etti. Olayda, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.50 sıralarında Kaynarca Mahallesi Dağ Sokak üzerindeki Botaş Parkı'nda yaşandı. Parkın önündeki kaldırımda oturan ve ne olduğu henüz belirlenemeyen bir şeyler içen 5-6 kişilik gruba, devriye görevi yapan bekçiler kimlik sordu. Bunun üzerine, kimlik soran bekçiler ve grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gruptaki kişiler bekçilere saldırdı. Bekçilerle grup arasında yaşanan arbede sırasında, bekçiler kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan 4 kişi yakalanırken, bazı şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 4 kişi gözaltına alındı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olay sırasında parkta olan bir mahalle sakini yaşananları anlattı. Şüphelilerin parkın kenarından bir şeyler içtiğini belirten vatandaş, "Burada bekçiler devriye atıyordu. İki tane bekçimiz. Devriye atarken; orada ne kullandığı belli olmayan bazı kişiler vardı. Bekçiler onları yanına çağırdı. Onlar da kaçmaya başladı. Buraya doğru kaçmaya başladılar. Bekçiler burada tuttu. İçlerinden bir tanesi, kafasına vurmaya başladı. Arabanın camına vurmaya başladı. Belki de el izleri duruyordur. Kafasını yere vurmaya başladı. Kendini yere atmaya başladı, kendimi öldüreceğim diyordu. Bekçilere küfrettiler. Arbede sırasında burada biber gazı sıktılar. Sonra zaten ekipler kalabalık şekilde gelince hepsini alıp götürdüler. Kaçanlarda oldu" dedi.

Kaynak: DHA