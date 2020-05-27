Kimlik soran bekçilere saldıranlar kıskıvrak yakalandı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 22 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından Pendik'de kendisini sokağa atan genç bir grup, kimlik görmek isteyen bekçilere saldırdı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 22 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından Pendik'de kendisini sokağa atan genç bir grup, kimlik görmek isteyen bekçilere saldırdı. Polis ekiplerinin tamamının yönlendirildiği sokakta kalabalık gruptan bir kişi olay yerinde gözaltına alınırken bekçileri darp edip kaçan üç kişi metrelerce uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

Bekçiler kimlik görmek isteyince ortalık karıştı

Olay, saat 01.30 sıralarında Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi, Dağ Sokak'ta meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet gösteren 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasında bir park da toplanan ve alkol alan grubu uyarmak istedi. Kişilerin kimliklerini isteyen bekçilere, bir anda çoğalan grup saldırdı. Bir süre bekçileri darp eden kalabalık grup, kısa sürede belirtilen adrese gelen çok sayıda polis ekibini görünce kaçtı. Bölgedeki tüm bekçi ve polis ekiplerinin yönlendirildiği olayda görevini yerine getiren ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirtillen koronavirüs önlemlerini hatırlatan bekçilere saldıran dört kişi kıskıvrak yakalanarak Polis Karakoluna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA