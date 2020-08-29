Kimlik kontrolünden kaçarak bir binaya saklanan şüpheli ikna edilmeye çalışılıyor
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Kimlik kontrolünden kaçarak bir binaya saklanan şüpheli ikna edilmeye çalışılıyor

Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheliyle polislerin müzakeresi sürüyor.

29.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:02

Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheliyle polislerin müzakeresi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, bekçiler şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan kişiye "dur" ihtarında bulunuldu ve şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak kafasına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli, binaya saklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Şüpheliyle müzakereler devam ediyor.

Kimlik kontrolünden kaçarak bir binaya saklanan şüpheli ikna edilmeye çalışılıyor

Kaynak: AA

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