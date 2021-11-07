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Kimlik kontrolünde uyuşturucu içme aparatını atarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kimlik kontrolünde uyuşturucu içme aparatını atarken yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptıkları sırada araç dışına atılan uyuşturucu içmeye yarayan bir aparat sonrası araçta yapılan aramada 2 adet daha uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptıkları sırada araç dışına atılan uyuşturucu içmeye yarayan bir aparat sonrası araçta yapılan aramada 2 adet daha uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesinde gece saat: 03.30 sıralarında jandarma tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen 07 VP 750 plakalı araç içerisindeki M.Ö.(25) isimli şahsın kimlik kontrolü yapılacağı esnada araç dışına 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı atması üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada; 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat daha bulundu. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri, şüpheli M.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan B.O. (19) isimli şahıslar kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - MANİSA

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