Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (4)
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Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (4)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIJandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 'dur' ikazına uymayan şüphelinin ateş açması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (4)
30.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:33

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 'dur' ikazına uymayan şüphelinin ateş açması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Komutanlığın, Twitter hesabında yer alan mesajda, "Diyarbakır Bağlar'da, 'dur' ihtarına uymayan şahsın ateş açması sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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