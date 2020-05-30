Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis yaralı
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Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis yaralı

DİYARAKIR'da, kimliği belirsiz bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tabancayla ateş açıp, kaçtı.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis yaralı
30.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:34

DİYARAKIR'da, kimliği belirsiz bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tabancayla ateş açıp, kaçtı. 1 polis memurunu yaralayan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişiyi, kimlik kontrolü için durdurmak istedi. Ancak şüpheli şahıs, belindeki tabancayı çekip, polislere ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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