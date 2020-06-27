Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti
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Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kimlikleri yanlarında olmadığı için giremeyen öğrencileri polis ekipleri nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alıp sınavlarına girmelerini sağladı.

Kimlik kartını unutanların imdadına polis yetişti
27.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:55

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kimlikleri yanlarında olmadığı için giremeyen öğrencileri polis ekipleri nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alıp sınavlarına girmelerini sağladı.Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da çok sayıda aday, kimlik kartlarını getirmeyi unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına polisler yetişti. Polis araçlarıyla ilgili nüfus müdürlüklerine götürülen adaylar, geçici kimlik belgesi aldıktan sonra yine polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Okullarda bekleyen aday yakınlarının ise sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyduğu görüldü.


Kaynak: DHA

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