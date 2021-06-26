4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı
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4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Haberler | Güncel

4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı

ERZİNCAN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Erzincan'da sınava 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. Öğrencinin babası "4 dakikadan ne olacak" diyerek eğitim sistemini suçladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla okul bahçelerinde bulunan aileler çocukları için Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

Erzincan'da sınava 4 dakika geç kalan bir öğrenci ise içeri alınmadı. Öğrenci okuldan geri dönerken beraberindeki babası ise duruma tepki gösterdi. "4 dakikadan ne olacak" diyen öğrenci velisi, eğitim sistemini suçlayarak okuldan ayrıldı.

Öte yandan Erzincan'da, 26 Haziran Cumartesi günü olan TYT'ye 4 bin 131 kız ve 4 bin 665 erkek aday olmak üzere toplamda 8 bin 796 kişi katılacak olup, 34 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 9 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bağlı ve 3 cezaevinde toplamda 46 sınav merkezinde bin 381 görevli personel hazır bulunacağı belirtildi.

4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı
4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı
4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı
4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca eğitim sistemini suçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa

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