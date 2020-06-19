Kimlik Kartı, Banka Kartı ve Ehliyet Birleşiyor! Bakan Soylu Açıkladı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor duyurusunu paylaştı. Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet tek kart oluyor. İşte Süleyman Soylu tarafından yapılan tek kart açıklaması.

Kimlik Kartı, Banka Kartı ve Ehliyet Tek Kartta Birleşiyor!

Süleyman Soylu açıklamasında "Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek." dedi. Soylu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak."

İçişleri Bakanı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye de değindi. Soylu siber suçlarla mücadele hakkında şu cümlelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele birimlerimizle gurur duyabilirsiniz. Türkiye'de olup da arkadaşlarımızın bulamama ihtimali çok zayıftır. Siber Suçlar Dairemizin içerisinde 'Siber Ay' diye, özellikle çocuk ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatılıyor. Bunu da ilk burada anlatıyorum. Gençlerimize çocuklarımıza musallat olanlara gerekli cevabı verecekler.

Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar, en son Arjantin'de bir suçluyu yakalattık. İhbarları bizim için emirdir. Biz takip ederiz. 'Acaba ben ne yapacağım' diye tedirginlik içinde olmasınlar. Sadece salgın döneminde 12 bin hesap belirledik. Endişeye sevk eden, yalan yanlış. Bunların önemli bir bölümü yurt dışında. Bunların %60'ı FETÖ, %20'nin üzerinde PKK hesapları. Bunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Amerika'da FBI, CIA düzeyine geldiğimizi söyleyebilirim."