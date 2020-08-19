HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kimlik avı saldırıları 2. çeyrekte 1,2 milyona ulaştı

Kovid-19 salgınında çeşitli hedeflere odaklanan kimlik avı saldırıları, 2. çeyrekte Türkiye'de 1,2 milyona ulaştı.

Kimlik avı saldırıları 2. çeyrekte 1,2 milyona ulaştı
19.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:25

Kovid-19 salgınında çeşitli hedeflere odaklanan kimlik avı saldırıları, 2. çeyrekte Türkiye'de 1,2 milyona ulaştı.

Kaspersky açıklamasına göre, firma tarafından yapılan analizler, kimlik avı saldırılarının giderek daha hedefli hale geldiğini ortaya koydu.

Saldırganların, insan kaynaklarından geliyor gibi görünen işten çıkarma e-postaları ve teslimat bildirimleri gibi yeni yöntemler kullandığı da görüldü. Bu yeni eğilimlerin sonucunda, güvenlik çözümleri Türkiye'de 1 milyon 201 bin 787 adet kimlik saldırısı tespit etti.

Kaspersky, "2020 2. Çeyrek Spam ve Kimlik Avı" başlıklı yeni raporunda, bunların yanı sıra başka bulgulara da yer verdi.

Kimlik avı, en eski ve en esnek sosyal mühendislik saldırısı türlerinden biri. Birçok ayrı yöntemle farklı amaçlar için kullanılan bu saldırılar, dikkatsiz kullanıcıları bazı sitelere çekerek kişisel bilgilerini girmeye ikna ediyor. Bu bilgiler arasında banka hesabı parolaları, ödeme kartı ayrıntıları veya sosyal medya hesaplarına giriş için kimlik bilgileri yer alıyor. Kötü niyetli kişiler, bu bilgileri para çalmak veya kurumsal ağlara izinsiz girmek için kullanabiliyor. Bu da kimlik avını popüler bir ilk sızma yöntemi haline getiriyor.

Kimlik avı saldırılarının çok geniş ölçekte yapılması bu yöntemin güçlü olmasının ardındaki nedenlerden biri. Yasal kurumların adı altında sahte sayfalara yönlendiren çok fazla sayıda e-posta gönderen saldırganlar, kullanıcıların kimlik bilgilerini toplama şansını artırıyor. 2020'nin ilk 6 ayında, bu iyi bilinen saldırı türü farklı bir yüzünü daha gösterdi.

Hedefli saldırılar küçük işletmelere odaklandı

Kaspersky tarafından yapılan analize göre, 2020'nin 2. çeyreğinde hedefli kimlik avı saldırılarının sayısı giderek arttı. Bunların çoğu küçük şirketleri hedef aldı. Dolandırıcılar, ilgi çekebilmek için kurbanların satın alabileceği ürün ve hizmetler sunan kurumları taklit ederek e-postalar gönderdi. Saldırganlar kurbanları çekmek istedikleri sitelerin gerçek gibi görünüp görünmediğine bile fazla dikkat etmedi.

Bu tür hedefli kimlik avı saldırıları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Dolandırıcılar bir çalışanın e-posta kutusuna eriştiğinde şirketteki diğer çalışanlara ve hatta iş ortaklarına bile saldırıyı taşıyabiliyor.

Eski amaçlar için her yerde kullanılabilen yeni yöntemler

Kovid-19 salgınıyla birlikte değişen gündem, dolandırıcıların kişisel bilgi taleplerinin ana temasını oluşturuyor. Dolandırıcılar, dikkatsiz kullanıcıları şu yöntemlerle kandırmaya çalışıyor:

"Dağıtım hizmetleri: Salgının zirve yaptığı dönemde posta ve paket dağıtımından sorumlu şirketler alıcılara yaşanabilecek gecikmelerle ilgili bildirimler göndermeye çalıştı. Dolandırıcılar da bu tür e-postaların sahtelerini kullanmaya başladı. Gönderilen e-postalardaki eklerde, ulaşmayan paketin teslim alınabileceği depoların adresinin yer aldığı söylendi.

Posta hizmetleri: Dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemlerden biri de küçük bir posta makbuzu görüntüsü içeren e-postalar... Saldırganlar, meraklı kullanıcıların bu eki açacağını umarak bu e-postaları gönderiyor. Ekin görünen uzantısı JPG olsa da aslen bir EXE dosyası gönderiliyor. Burada Noon adlı casus yazılımına rastlandı.

Finansal hizmetler: İkinci çeyrekte düzenlenen bankacılık kimlik avı saldırıları, salgın sırasında kredi kuruluşlarının müşterilerine çeşitli avantajlar ve teklifler sunan e-postalarla gerçekleşti. Kullanıcılara gönderilen e-postalarda daha fazla bilgi edinmek için takip edilmesi gereken talimatların bulunduğu bir ek dosya yer alıyordu. Kullanılan yönteme göre dolandırıcılar kullanıcıların bilgisayarlarına, kişisel verilerine veya çeşitli servisler için kimlik doğrulama bilgilerine erişebiliyor.

İnsan kaynakları hizmetleri: Çeşitli ülkelerde salgın nedeniyle kötüleşen ekonomi işsizliğin artmasına yol açtı. Dolandırıcılar bu fırsatı da kaçırmadı. Kaspersky uzmanları, hastalık izni prosedüründe değişiklikler veya işten çıkarılma gibi başlıklar taşıyan e-postalara rastladı. Bu tür e-postaların bazılarının eklerinde Trojan-Downloader.MSOffice.SLoad.gen adlı zararlı yazılımın bulunduğu tespit edildi. Bu Truva atı, şifreleyici indirip kurmak için en sık kullanılan zararlı yazılımlar arasında bulunuyor."

"Kovid-19'un saldırganların ana teması olacağını tahmin etmiştik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, "Birinci çeyreğin sonuçlarını özetlerken Kovid-19'un son aylarda dolandırıcıların ve saldırganların ana teması olacağını tahmin etmiştik. Tahminlerimiz gerçekleşti. Spam e-postaların yalnızca çok küçük bir kısmının içeriğinde salgınla ilgili bir şey yok. Saldırganlar, eski yöntemleri yeni gündeme uygun hale getirmenin yanı sıra yeni numaralar da deniyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların kendilerini kimlik avı saldırılarından korumaları için şunları tavsiye ediyor:

"Bilmediğiniz veya beklemediğiniz mesajlardaki internet adreslerini her zaman kontrol edin. Yönlendirildiğiniz sitenin, mesajdaki bağlantının ve hatta göndericinin e-posta adresini kontrol ederek bağlantıların başka bir yere yönlendirmediğinden emin olun. Web sitesinin gerçek ve güvenli olup olmadığından emin değilseniz kimlik bilgilerinizi girmeyin. Sahte bir siteye kullanıcı adı ve parola girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen parolanızı değiştirin. Kart bilgilerinizin alındığına inanıyorsanız bankanızı veya ödeme sağlayıcınızı arayın. Kaspersky Security Cloud ve Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi uyaran, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu Güncel
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi Dünya
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki toplamıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki toplamıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Nihat Doğan Eser Yenenler
Spor Fuat Çapa Can Bartu Erol Bulut Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Karar Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Kimlik avı saldırıları 2. çeyrekte 1,2 milyona ulaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:28:57. #1.15#
title