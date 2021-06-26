Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı
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Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kimliğini unutup gelen genç kız, trafik polisinin yardımıyla sınava girebildi.

- Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı

ANTALYA - Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kimliğini unutup gelen genç kız, trafik polisinin yardımıyla sınava girebildi. Polis memuru, genç kızı önce İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüp belgeyi almasını, ardından sınava yetiştirerek içeriye girmesini sağladı.

YKS Temel Yeterlilik Testi 10.15 itibarıyla tüm Türkiye'de başladı. Antalya'da ise YKS'ye katılmak için Kızılağaç Mahallesinden Manavgat İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen kız öğrenci, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Okul önünde bulunan motosiklet timinde görevli polis memuru Köksal Koç, genç kızın Kızılağaç mahallesindeki evine gidip gelecek zaman olmağı için devreye girdi. Genç kızı motosiklete alan polis memuru, İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimlik yerine geçen belgeyi almasını, ardından tekrar okula getirerek sınava girmesini sağladı.

Polis memurunun anlamlı davranışını veliler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı
Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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