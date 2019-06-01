Kimliğini unutan öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan Suriyeli Amina Haydar'ın imdadına polis yetişti.

Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu. Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

Öte yandan Hatice Uygun isimli öğrenci, kimliğini kaybedince görevlilerce Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava alınmadı.

Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü.

Kimliğini kaybeden öğrencinin ise imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı.

Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise okul dışında devam etti. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Kaynak: AA