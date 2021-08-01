Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu
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Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nda ter döktüler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü.

Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nda ter döktüler

ZONGULDAK - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü. Üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı. Nüfus cüzdanını alıp yeniden salona gelen gence görevli polis memuru yardım etti.

Zonguldak'ta sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın uygulanacağı binaların önlerinde beklemeye başladı. ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınava 10: 15'te başlarken saat 10: 00'dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı. Öte yandan ÖSYM, yeni tip koronavirüs salgınına karşı da tedbirler aldı. Sınav binaları detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Koronavirüse yakalanan adaylar ise sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ile sınava girecek olan adayların koronavirüs durumları HES kodları ile takip edildi.

Öte yandan sınavın gerçekleştirileceği binaların önlerinde yığılmayı önlemek amacıyla görevliler dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için geçici kimlik belgesi verilebilecek. Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Sabah oturumunun ardından 14: 45'te eğitim bilimleri sınavı uygulanacak. Bu sınavda da 100 dakikalık süre içerisinde adaylara 80 soru yöneltilecek.

Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu
Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu
Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu
Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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