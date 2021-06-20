Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü Arnavutköy'de cüzdanını düşüren temizlik işçisi, binlerce TL'lik borç ve batmış bir şirket sahibi oldu Arnavutköy'de kimliğinin de içinde olduğu cüzdanını kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü.

Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü

Arnavutköy'de cüzdanını düşüren temizlik işçisi, binlerce TL'lik borç ve batmış bir şirket sahibi oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de kimliğinin de içinde olduğu cüzdanını kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü. Kimliğini kaybeden temizlik görevlisi adına şirket kuran dolandırıcılar, naylon fatura keserek binlerce TL'lik borcu talihsiz adamın üzerine yıktı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Bilal Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Bilal Ersöz, "2017'den 2019'a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığından tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize 'Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana. Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL'lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin" dedi.

Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Kimliğini kaybedince hayatı kabusa döndü! Adına açılan şirket nedeniyle binlerce liralık borcu var
Kimliğini kaybedince hayatı kabusa döndü! Adına açılan şirket nedeniyle binlerce liralık borcu var
Teyzesinin evinde yakaladığı adamı soyup döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
Teyzesinin evinde yakaladığı adamı soyup döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:36:51. #1.14#

title