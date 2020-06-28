Kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti
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Kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti

Kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti Mersin'de nüfus cüzdanını kaybettiği için YKS'nin ikinci oturumuna katılamama riskiyle karşı karşıya kalan öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişebildi Mersin'de nüfus cüzdanını kaybettiği için YKS'nin ikinci oturumuna...

28.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:05

Kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti

Mersin'de nüfus cüzdanını kaybettiği için YKS'nin ikinci oturumuna katılamama riskiyle karşı karşıya kalan öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişebildi

MERSİN - Mersin'de nüfus cüzdanını kaybettiği için YKS'nin ikinci oturumuna katılamama riskiyle karşı karşıya kalan öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişebildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde oturan Bejna Uçar, ailesiyle birlikte sabah saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna gireceği Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ne geldi. Burada kimliğini kaybettiğini fark eden Uçar, ağlayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Sınav merkezi önünde görevli trafik polisi Özhan Eryılmaz, motosikletiyle öğrenciyi önce fotoğrafçıya ardından da nüfus müdürlüğüne götürdü. İşlemleri tamamlanan Uçar, 3 dakika kala sınav merkezine getirildi.

Uçar, sınav sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğini kaybettiğini anlayınca ağlamaya başladığını belirterek, "Sınava giremeyeceğime inanıyordum. Özhan abi motosikletle fotoğrafçıya ve nüfus müdürlüğüne gidip işlemleri tamamladık. Sınava 3 dakika kala yetişebildim. Çok değişik bir anıydı. Daha önce motora binmemiştim. Ben yetiştirebileceklerine inanmıyordum. Hızlı bir şekilde geldik ve yetiştik. Sınavım güzel geçti. Bu yardımın hayatımda çok büyük yeri olacak. Trafik polislerine sevgim arttı. Tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum. O olmasaydı giremeyecektim. Akşam rüyamda kendi hatamdan dolayı geç kalıyordum. Bu da benim hatam ama gerçek oldu" dedi.

Anne Polihan Algül de polislerin verdiği bu destekten dolayı çok büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Panik ve stres yaşadık. Ben pes etmiştim. Giremeyeceğini düşünüyordum. Sonrasında kızımı nasıl teselli edeceğimi düşünüyorken bir baktım geldiler. Müthiş bir duyguydu. Çok büyük fedakarlıktı" diye konuştu.

Kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti

Kaynak: İHA

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