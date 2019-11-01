Kimliğini gizli tutan Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı

01.11.2019 17:38

Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı.



Yaptığı çizimlerde savaş karşıtı, çevreci, hayvan hakları ve tüketim çılgınlığı gibi konulara gönderme yapan ve dünyanın en çok tanınan sokak sanatçılarının başında gelen Banksy'nin bugüne kadar fotoğrafı bilinmiyordu. Euronews.com'da Görüntüle