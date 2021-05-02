Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti
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Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti Sivas'ta sınav salonu önü geldiği sırada kimliğini düşürdüğünü fark eden aday kimliğini tekrar bulup geri geldiğinde ise kapılar kapanmıştı.

Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti

SİVAS - Sivas'ta sınav salonu önü geldiği sırada kimliğini düşürdüğünü fark eden aday kimliğini tekrar bulup geri geldiğinde ise kapılar kapanmıştı. Bir süre görevlilere dil döken aday sınav salonuna girmeyi başardı.

Sivas'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı heyecanı yaşandı. Adaylar 10: 15 başlayacak sınav için zamanla yarıştı. Sabahın erken saatlerinde sınav salonlarına gelen adaylar kapıların açılmasını bekledi. Uzun kuyrukların oluştuğu sınavda korona virüs tedbirlerine de uyularak adaylara dezenfektan ve maske verildi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınav salonu kapısına gele bir aday ise kimliğini düşürdüğünü fark etti. Aday kimliğini bulmak üzere salon kapısında ayrıldı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra aday kimliğini bulup geldi. Görevlilerle bir süre dil döken aday sınav salonuna girmeyi başardı. Adayla aynı dakikalarda gelen başka bir aday ise sınava geç kaldığı için salona alınmadı. Öte yandan sınava giren adayların çanta ve otomobil anahtarını pencere önlerine bırakması dikkat çekti.

Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti
Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti
Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti
Kimliğini düşürdüğünü sınav merkezinde fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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