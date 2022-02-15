KİMLİĞİ SIĞINAKTAKİ MALZEMELERİN İNCELEMESİNDE TESPİT EDİLEN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde yapılan kriminal incelemede kimliği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli C. Y., çıkarıldığı mahkemede 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Kasım 2021'de gerçekleştirilen Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz operasyonunda, bir sığınakta ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edilen C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı - Güncel