Kimliği otomobilin ön camına sıkışan öğrenci sınava yetişti Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç kız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için bindiği otomobilin ön camı ile konsol arasında sıkışan kimliği çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak son anda sınava yetişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç kız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için bindiği otomobilin ön camı ile konsol arasında sıkışan kimliği çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak son anda sınava yetişti. 75. Yıl Ortaokulunda YKS'ye girecek öğrenci, sınav giriş belgesi ile kimlik kartını otomobilin ön kısmına bıraktı. Genç kız, cam ile konsol arasında sıkışan kimliği bulunduğu yerden alamayınca çevredekilerden yardım istedi. Okulun kapılarının kapanmasına çok az bir süre kala sıkıştığı yerden kimliği çıkaran vatandaşlar, öğrenciye teslim etti. Kimliğini alarak salona doğru koşan öğrenci, sınava katıldı. Kaynak: AA