Kimliği belirsiz kişiler bu kez taşlarla ambulansa saldırdı

-Drift ile önü kesilmişti, şimdi de camları kırıldı

SAMSUN - Samsun'da geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından drift atılarak önü kesilen ambulansın dün gece saatlerinde de taşla camları kırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi tarafından ambulansın camları taşlandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler daha sonra olay yerinde kaçarken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını takibe alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Öte yandan, saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlıkçılar, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulans olduğunu belirtti.

Olay yerindeki işlemlerini tamamlayan polisler, ambulansı taşladıktan sonra kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.