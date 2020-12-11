Kimlere aşı yapılmaz? Kimlere aşı yapılacak? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Pandemi sonrası geliştirilen aşılar hakkında sık sorulan sorular arasına aşı kimlere yapılmayacak? Kimlere aşı yapılacak? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? gibi konular gündeme geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapan Fahrettin Koca, aşı detayına da değindi.

KORONA VİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının inaktif yöntemle üretildiğini, bu yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, yıllardır bu yönteme dayalı aşılar üretildiğini ve bir yan etkisinin olmadığını anlattı.

Çin'den gelecek aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılamanın başlayacağını vurguladı.

Bakan Koca, aşılama konusunda zorunluluk olmayacağını da söyleyerek, "Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız" dedi.

Bakan Koca şöyle konuştu:



"Önümüzdeki birkaç gün içinde aşı teslimatı yapılacak. Kademeli olarak 50 milyon doz gelecektir. Kısa dönem sonuçları etkili olarak bildirilmiştir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli aşımızda nisan ayında faz 3 uygulamasına geçebileceğiz."

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Aşıyı aldığımızda ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi inceleme yapılacaktır. Veriler değerlendirilerek ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılanmaya geçilecektir.

Belirlenen önceliklere göre aşılama yapılacaktır. Elimizdeki bütün imkanları değerlendirilecektir. Aşı bedelsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Böylece aşılanan vatandaşlarımız veri tabanından takip edilecektir.

Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi gerçekleşen aşı geliştirme, 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir.

Aralık, ocak ve şubat aylarında yoğun aşıya erişimi önemsiyoruz. Erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük. Bize nisan ayından sonra teslim edilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan ayından sonra yerli aşı çalışmalarımızın devreye gireceğini tahmin ediyoruz. Sinovac aşısı bugüne kadar ki çocukluk aşımızı üreten ve geliştiren, başarı ortaya koymuş bir firma.

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU OLACAK?

Prizer'dan ilk günden itibaren talepte bulunduk. Ancak nisan ayından sonra teslim edilecek aşıyı kabul edemeyeceğimizi söyledik. Rusya'nın aşısından temin etme noktasında bir sorun olmayacaktır.

Vatandaşımıza güvenilir ve etkinliği olan inaktif aşıyı önemsiyoruz. Diğer aşıların uzun vadeli aşıları önemsiyoruz. Ucuz olduğu için değil, güvenli olduğu için. Daha fazla aşı alacağız.

Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum.

Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenecek. e-Nabız sisteminde de görünecek. Birçok kurum ve kuruluş aşı yapılmasını önemseyecektir. Gündeme gelebilir bir konu.