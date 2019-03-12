Kimler Siber Zorbalık Mağduru Oluyor?

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Siber zorbaların hedefindeki kişileri tanımlayan Demirel, "Siber zorbalığa uğrayan kişiler genellikle kendini savunmaya gücü yetmeyen insanlardan oluşuyor. Bu kişiler siber zorbalık eylemlerine maruz kaldıklarında ne yapacaklarını bilemiyorlar ve ileri boyutlarda intihara kadar gidebilen durumlar söz konusu olabiliyor" dedi.