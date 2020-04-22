Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz? Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Kimler oruç tutamaz? Diyanetten oruç açıklaması nedir?
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Koronavirüs, Güncel

Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz? Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Kimler oruç tutamaz? Diyanetten oruç açıklaması nedir?

Ramazan ayı yaklaştı ve corona salgını devam etmekte. Camiler kapatıldı ve cemaat namazları yasaklandı. Peki ramazanda oruç tutulacak mı? Oruç kimlere farz? Covid-19 hastaları oruç tutabilir mi? Korona hastaları ramazanda ne yapacak?

22.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:36
Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz? Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Kimler oruç tutamaz? Diyanetten oruç açıklaması nedir?

Ramazan ayına az bir süre kaldı. Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ederken ülkemizde camiler kapatılmış ve cemaat haline namaz kılınması yasaklanmıştı. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken de vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi bu süreçte kimler oruç tutabilir ve oruç tutulacak mı? Herkesin yanıtını merak ettiği sorular ile ilgili diyanetten açıklama yapıldı. Detaylar haberimizde.

KİMLER ORUÇ TUTMAYABİLİR VEYA KAZA EDEBİLİR?

Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185). İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir. Buna göre;

-Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler

-Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler

-Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar

-Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar

-Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları

-Hamile veya emziren kadınlar

-Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler. Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir.

Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz? Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Kimler oruç tutamaz? Diyanetten oruç açıklaması nedir?
ORUÇ 2020

RAMAZAN ORUCU KİMLERE FARZDIR?

Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla'nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır.

Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.İslam dini, emir ve yasakların ifasında kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koymuştur. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunu, belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar tanınmıştır.

Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir.Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.

Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir.Yaşadığımız bu zor süreçte ortaya çıkabilecek yeni sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bağışlarımızı ulaştırmak ve yardımlaşmak, infak ayı olan Ramazan'ı hakkıyla idrak etmeye ve paylaşma bilincimizi canlı tutmaya hizmet edecektir.

Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır.İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ederiz.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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