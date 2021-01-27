Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Diyanet fetvaları!
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Diyanet fetvaları!

27.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:07
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Hac kimlere farzdır konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Dini konularda araştırma yapanlar verilir konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla kimler kurban kesmekle yükümlüdür, konusunda fetva yayınladı. Peki, kimler kurban kesmekle yükümlüdür İşte, detaylar

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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