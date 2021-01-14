Kimler koronavirüs aşısı oldu? Aşı ne zaman yapılmaya başlanacak? Aşı kimlere yapılacak?

Aşı için dün akşam "Acil kullanım onayı" verilmesinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kimler koronavirüs aşısı oldu? Aşı ne zaman yapılmaya başlanacak? Aşı kimlere yapılacak?

KİMLER KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca, yaptığı ilk açıklamada "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AŞI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?

Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısı Kabine toplantısı sonrası 14 Ocak Perşembe itibari ile yapılmaya başlanacağı belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu.

AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı. Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da netleşti.Aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı. İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var. Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların (polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerinde görev alanlar) aşılanması gündemde.Son olarak da takvime göre; 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak. Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde sona ermesiyle de giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.