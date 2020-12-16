Kimler kira yardımı alabilecek? 1000 TL Destek Parası ve Kira Yardımı kimlere verilecek?
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Kimler kira yardımı alabilecek? 1000 TL Destek Parası ve Kira Yardımı kimlere verilecek?

16.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:51
Kimler kira yardımı alabilecek? 1000 TL Destek Parası ve Kira Yardımı kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar için planlanan yardım desteklerini duyurdu. Bunlardan biri de esnaflar için planlanan kira yardımıydı. Esnaflara 1000 TL hibe desteği yapılacağını duyurulduktan sonra 1000 TL destek parası ve kira yardımı kimlere verilecek merak edildi. İşte tüm detayları!

Esnafa 1000 TL kira yardımı ve hibe desteği yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce esnafın bu yardımı araştırmaya başlamasına sebep oldu. Son yapılan kabine toplantısı sonrası alınan bu karar ile esnaflara kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs pandemisi sırasında ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnaflara verilecek olan 1000 TL hibe desteği ve kira yardımları 3 ay süreyle verilecek. Peki kimler kira yardımı alabilecek? 1000 TL hibe desteğine kimler başvurabilir?

KİMLER HİBE DESTEĞİ VE KİRA YARDIMI ALABİLECEK?

14 Aralık 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası yapılan esnafa yardım duyurusu yapıldı. Yapılan açıklamada bahsedilen 1000 TL hibe desteği ve kira yardımlarına yalnızca pandemi süresinde ekonomik sıkıntı çeken esnaflara verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" sözleriyle kira desteğinin detaylarını açıkladı. Ayrıca esnafa yapılacak 1000 TL yardım parası için de "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." sözlerini kullandı. Kimlere verileceği hakkındaki detaylı bilgiyi de şöyle açıkladı. "Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastane, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

KİRA YARDIMI VE 1000 TL DESTEK PARASI BAŞVURUSU

1000 TL hibe desteği ve kira yardımı almak isteyen esnaflar başvurularını E-devlet üzerinden yapabilecekler. Bunun için iş yeri sahibinin kendisi başvuru yapmalıdır.

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