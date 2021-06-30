Kimler idari izinli sayılacak? Kamuda izin ve mesailer nasıl olacak? 2021 yeni kamu mesai düzenlemesi

1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi. Buna göre bazı çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edecektir. Peki, kamuda mesai ve izinler nasıl olacak? 1 Temmuz'dan itibaren yeni düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...

Koronavirüs kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kimler idari izinli sayılmaya devam edecek? 2021 kamuda izin ve mesailer nasıl?

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK? KAMUDA İZİN VE MESAİLER NASIL OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kronik rahatsızlığı olan, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında yarından itibaren normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

Kimler idari izinli sayılmaya devam edecek?

- Kronik rahatsızlığı olanlar,

- 60 yaş ve üzeri çalışanlar,

- Gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar,

normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek

İZİNSİZ GÖREV YERLERİNDEN AYRILAMAYACAKLAR

Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.