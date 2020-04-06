Kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor? 2020 Sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama sayfası! Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
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Ekonomi, Güncel

Kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor? 2020 Sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama sayfası! Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

Koronavirüs salgınından dolayı ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım parası veriliyor. İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık sosyal yardım yapılacak. Peki, kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor? İşte, 2020 Sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama sayfası! Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

06.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:11
Kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor? 2020 Sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama sayfası! Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL destek sosyal yardımlardan faydalanan iki milyon haneye verilecek. Sosyal yardımı bekleyen vatandaşlar Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasını araştırıyor. 2020 Sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama sayfası! Sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Kimler 1000 TL yardım parası alabiliyor?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılmaktadır.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KİMLER SOSYAL YARDIM ALABİLECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.

Sosyal yardım alacak olan vatandaşlardan;

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

Ödemelerin alabilecekler.

SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE GÖTÜRÜLECEK Mİ?

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak

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