Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün süren orman yangınında kimi vatandaşın evi, kimisinin de hayvanları yandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün süren orman yangınında kimi vatandaşın evi, kimisinin de hayvanları yandı. Geriye ise ailelerin acılı hikayeleri, küle dönmüş evler ve orman kaldı.

Aladağ'ın Boztahta ve Topallı mahallerindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın dün kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Topallı Mahallesi'nde 20 ev yandı, 8 hayvan ise telef oldu. Yangından geriye ailelerin acılı hikayeleri kaldı. Evleri tamamen küle dönen 55 yaşındaki Hatice ve 59 yaşındaki Mustafa Cilgörüzoğlu çifti de bu ailelerden birisi. Hatice Cilgörüzoğlu, "Bir uyandık ki her tarafı alevler sarmış. Askerler geldi, 'Mallarınızı bırakın, canınızı kurtarın, gidin. Yapacağımız bir şey kalmadı' dedi. Bizde öyle yaptık, gittik. O nedenle evimizin yandığını falan hiç göremedik. Tüplerimiz patlamış. Çok korktuk. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki malımız ve canımız sağ. Onun için çok mutluyuz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Allah düşmanım başına vermesin"

4 büyükbaş hayvanı yangında telef olan, ahırı da kullanılamaz hale gelen Mahmut Gül (59), "Uykudaydık komşudan birisi yangın geliyor diye söyledi. Biz de traktörü aldık kaçtık. Sığırların bağırmasına ben geri geldim. Yapacak bir şey yoktu zaten. 4 büyükbaşım vardı. 4'ü de telef oldu. Ahır da çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Allah düşmanım başına vermesin" ifadelerini kullandı.

"Burada ölmek istiyordum ama olmadı"

Baba yadigarı evi yangında küle dönen Bahri Ceren (57) ise canlarını zor kurtardıklarını anlatarak, "Yarım saat içerisinde alevler buraya kadar geldi. Bizim ev babadan kalma. Baba yadigarı ev yandı. Benim için manevi değeri çok olan bir evdi. Bu evde doğdum büyüdüm ve ölmek istiyordum ama kısmet değilmiş. Olmadı. Evin orta kısmı da çöktü zaten. Yardım olursa seviniriz, yoksa da yapacak bir şey yok" dedi. - ADANA

Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim
Onca felaketin arasında mucizeler de oluyor! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
Onca felaketin arasında mucizeler de oluyor! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Ali Koç Ecem Güzel Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 10:29:43. #1.16#

title