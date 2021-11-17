Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun

AYDIN (İHA) - ÇEK Cumhuriyeti'nde 1929 ile 1979 yılları arasında üretilen Jawa marka motosikletler, Aydın'ın dağ köylerinde ve kırsal alanlarda halen kullanılıyor. Kendine has sesi ve dayanıklılığı ile bilinen asırlık motosikletler arazisi engebeli olan yerleşim birimlerinde yaşayanlar için altın kadar kıymetli.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Osman Küçükkonuklar, 1971 model motosikleti ile 40 yıldır yollarda olduğunu belirtti. Dayanıklılığı ve gücünün yanında pek çok kişinin kara java olarak adlandırılan bu motosikletlerin sesine hayran olduğunu belirten Küçükkonuklar, "Kendimi bildim bileli bu motosiklete binerim. Tüm yükümü de bununla taşıyorum. Özellikle bozuk olan dağ yollarında çok kullanışlı. 1979 yılından sonra üretilmediği için artık bulmak çok zor. Deyim yerinde ise karaborsaya düşen bu motosikletlerin kıymetini bilenler hiçbir şeyle değişmiyor. Yeni nesil motosikletler bunlar kadar hem dayanıklı değil hem de güçlü değil" diyerek 50 yıldır trafikte olan motosikleti ile her gün yaylaya gidip geldiğini yakıt masrafından başka bir masrafı da olmadığını söyledi. - AYDIN