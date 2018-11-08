Kimi kovayla kimi yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştı... Dumanların yükseldiği LPG'li araç korkuttu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanından geçen LPG'li araç bir anda alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanından geçmekte olan LPG'li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar araca yangın tüpleri ile müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.