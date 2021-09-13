Kimetsu Orkestrası Konseri Filmi
Kimetsu Orkestrası Konseri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kimetsu Orkestrası Konseri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Tokyo Filarmoni Orkestrası konser salonlarından sinema salonlarına açılıyor.
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Kimetsu Orchestra Concert
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.09.2021
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