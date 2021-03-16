KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı
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KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı

16.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:52
KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Komşu İletişim Merkezi'nin çalışmalarına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Komşu İletişim Merkezi'nin  çalışmalarına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kartal'da şimdiye kadar 35 binden fazla haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına alan Kartal Belediyesi'ne bağlı Komşu İletişim Merkezi (KİMER) ekipleri, ziyaretlerine Soğanlık Mahallesi ile devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de saha ekiplerinin çalışmasına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi, beklenti ve sorunlarını dinledi.

"6 MAHALLEDE 35 BİNDEN FAZLA HANE ZİYARET EDİLDİ"

Ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla yüz yüze görüşerek şikayet ve taleplerini kayıt altına alan KİMER saha ekipleri, Soğanlık Orta Mahalle'de tamamladıkları ziyaretlerin ardından çalışmalarına Soğanlık Yeni Mahalle'de devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden ziyaretlerde şimdiye kadar 6 mahallede 35 binden fazla hane ziyaret edildi. Ziyaretlerine devam eden ekipler, pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor ve ziyaretler sırasında vatandaşlara hijyen seti hediye ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ekiplerin ziyaretlerine katılarak vatandaşlar ve esnafla sohbet etti, Kartal'da devam eden çalışmalar ile alakalı görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Başkan Gökhan Yüksel görüşmelerin sonunda mahalle esnafına ve vatandaşlara bir de mini hijyen kitlerini teslim etti.

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Yüksel, "Komşu İletişim Saha Hareketimiz ile bugün Soğanlık Mahallesi'ndeydik. Komşularımızın ve esnafımızın taleplerini daha iyi dinlemek, bu süreçte daha çok dayanışma gösterebilmek adına ziyaretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.


KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı
KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı
KİMER saha ekibi 35 binin üzerinde haneye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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