Kim - Putin Zirvesi: Kuzey Kore Lideri Rusya'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için özel zırhlı treniyle Rusya'nun doğusundaki Vladivostok kentine gitti.

Kim Jong-un'a varışı sonrasında, Rusya'da misafirlere verilen ekmek ve tuz takdim edildi.

Kremlin, iki liderin Kore Yarımadası'nda nükleer silahlanma konusunu görüşüleceğini aktardı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kim'in destek arayışında olduğu görüşünde.

Trump ve Kim bu yıl başında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşmek için bir araya gelmişti. Ancak iki lider arasında bir anlaşmaya varılamamış, taraflar herhangi bir yol haritası üzerinde de uzlaşamamıştı.



Kuzey Kore lideri Vladivostok'a özel treniyle gitti ve Rus yetkililer tarafından bando müziğiyle karşılandı.

Ardından Kim arabasına bindi ve korumaları alışılageldiği şekilde arabının yanından koştu.

Rossiya 24 kanalına konuşan Kim, "Rusya'ya halkımızın sıcak duygularını getirdim ve daha önce de dediğim gibi umarım bu ziyaret başarılı ve yararlı olur" dedi.

Kim, "Saygıdeğer Devlet Başkanı Putin ile görüşmemde, Kore Yarımadası'ndaki durumun çözüme kavuşması ve ikili ilişkilerimizin gelişimi için yapıcı bir şekilde görüşebilmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.

Zirve hakkında bilinenler

Kuzey Kore resmi basını görüşmenin yer ve zamanını henüz duyurmadı.

Zirvenin gerçekleşmesinin beklendiği Vladivostok'taki Russky Adası'nda hem Rus hem de Kuzey Kore bayrakları çoktan asılmış durumda.

Kuzey Kore liderinin Rusya'ya bu sabah vardığı bildiriliyor.



İki tarafın istekleri neler?

BBC muhabiri Laura Bicker ziyaretin, ABD ile görüşmelerin başarısızlığa uğramasının ardından, güçlü müttefikleri olduğunu göstermek için Kuzey Kore lideri adına bir fırsat olarak yorumluyor.

Kuzey Kore, Şubat ayındaki Hanoi zirvesinde bir sonuç alınamamasından ötürü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu suçluyor.

Ay başında Pyongyang yönetimi, "saçmalamakla" suçladığı Mike Pompeo'nun nükleer görüşmelerden alınmasını ve onun yerine "daha dikkatli bir ismin" görevlernidirilmesini talep etmişti.

Bicker, zirvenin, Pyongyang'ın ekonomisinin geleceğinin ABD'ye bağlı olmadığını göstermesi açısından da önemli olduğunu söylüyor.

Kim, yaptırımları hafifletmesi için Moskova'ya baskı uygulamaya da çalışabilir.



Analistler Kore Yarımadası'nda önemli bir oyuncu olduğunu gösterme anlamında bu zirvenin Rusya'nın için bir şans olduğuna inanıyorlar.

Devlet Başkanı Putin, bir süredir Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmek istiyordu. Trump ve Kim arasında iki görüşme gerçekleşmesine rağmen, Kremlin sürecin dışında kalmıştı.

ABD ve Çin gibi Rusya da, Kuzey Kore'nin bir nükleer güç haline gelmesinden rahatsız.

Üst düzey yetkililer, yarımadada tansiyonun azalmasını umduklarını söylüyorlar.

Putin'in dış politika yardımcısı Yuri Ushakov, durumun son aylarda "bir şekilde istikrara kavuştuğunu" söyledi.

Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya bu olumlu gidişatı sağlamlaştırmak için mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır" dedi.

Rusya daha önce Kuzey Kore'nin nükleer programının sonlandırılması için görüşmelerde yer almıştı.

Kuzey Kore'nin eski lideri ve Kim'in babası Kim Jong-il, 2011 yılında dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ile görüşmüştü.

Bir Güney Kore istihbarat yetkilisi, yarımadada nükleer silahsızlanma ve barış için Rusya'nın Soel'ün "görüşlerini paylaştığını" söylemişti.

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam ettiği anlaşılıyor. Pyongyang yönetimi ay başında, yeni bir silah denediklerini açıklamıştı. Bu silahın kısa menzilli bir füze olduğu düşünülüyor.